Çorum’a hentbol branşında milli maç verilmesiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Federasyon Başkanı Uğur Kılıç’ın Çorum’da milli maç oynatacaklarını söylediği belirtildi.

Edinilen bilgilere göre, 29.Alanya Ramazan Demirci Açık Alan Hentbol Festivali için Alanya’ya giden Hentbol İl Temsilcisi Sami Öncel, burada Federasyon Başkanı Uğur Kılıç’la bir araya geldi. Öncel, görüşme sırasında Çorum’a milli maç verilmesiyle ilgili olarak geçtiğimiz ay federasyon yetkililerinin Çorum Spor Salonu’nda inceleme yaptıklarını ve olumlu görüş belirttiklerini hatırlatarak, Federasyon Başkanı Kılıç’a Çorum’a milli maç verilip verilmeyeceğini sordu. Bunun üzerine, öncelikle Çorum’da geçtiğimiz ay düzenlenen Kulüplü Yıldız Kızlar Hentbol Türkiye Şampiyonası’nın organizasyonunun sorunsuz geçmesi ve mükemmel ev sahipliği için Çorum adına Sami Öncel’e teşekkür eden Uğur Kılıç, Çorum’dan çok memnun olduklarını ve Çorum’un milli maçı hak ettiğini söyledi. Kılıç, önümüzdeki günlerde Çorum’a verilecek milli maçı belirleyeceklerini ifade etti.

Alanya’daki festivalde hakem olarak görev yapan Sami Öncel de, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç’a teşekkür ederken, “Milli maça en iyi şekilde ev sahipliği yapacağımızdan hiç şüpheniz olmasın” dedi.