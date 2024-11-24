Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9.hafta maçında Mimar Sinanspor sahasında Düzce temsilcisi Çilimli Belediyespor’u ağırladı. İtfaiye Sahası’nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi Mimar Sinanspor henüz 1.dakikada Batuhan ile mutlak bir golden faydalanamadı. 11.dakikada konuk Çilimli Belediyespor direğe takılırken, 18.dakikada gelişen Mimar Sinanspor atağında ise bu kez Yiğit Emin kaleci Emirhan’ı geçemedi. Mimar Sinanspor’da kilidi açan isim 33.dakikada Fatih Serkan oldu. Kazanılan serbest vuruş sonrası Çilimli Belediyespor ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde Fatih Serkan takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıya skoru koruma iç güdüsü ile başlayan ev sahibi Mimar Sinanspor 68.dakikada Emre’nin golüne engel olamadı ve skor 1-1’e geldi. Bu golden 3 dakika sonra Mimar Sinanspor Yiğit Emin’in golüyle yeniden öne geçti. 90.dakikaya kadar skoru korumayı başaran Çorum temsilcisi Mimar Sinanspor 90+4.dakikada Oğuzhan’ın golüne engel olamadı ve skora yeniden denge geldi. Kalan kısa sürede başka gol olmayınca karşılaşma 2-2 sona erdi.

Bu sonucun ardından Mimar Sinanspor puanını 11’e, konuk Çilimli Belediyespor ise 9’a yükseltti.

SAHA: İtfaiye.

HAKEMLER: Furkan Sarıoğlan, Furkan Karahasan, Abdulsamet Kaçmaz (4. Hakem: Metehan Aydoğmuş).

MİMAR SİNANSPOR : Adem, Fatih Serkan (Metehan), Mustafa, Ceyhun, Yunus Emre, Talha, Yavuz Burak (Koray), Hüseyin Can (Mustafa Şanal), Yiğit Emin (İsmail), Batuhan, İzzet Bora.

ÇİLİMLİ BELEDİYESPOR : Emirhan, Muhammet Ensar (Ertuğrul Kemal), Enes, Bedirhan, Hakan, Yiği Efe (Kerem Ali), Sefa (Oğuzhan), Yiğit Yılmaz (Kamil), Serhat, Ensar, Emre.

GOLLER: Dk.33 F.Serkan, Dk.70 Yiğit Emin (Mimar Sinan), Dk.68 Emre, Dk.90+4 Oğuzhan (Çilimli).