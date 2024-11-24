Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) U19 Bölgesel Gelişim Ligi 9.hafta maçında Ahlatcı Çorum FK U19 takımı deplasmanda 68 Aksarayspor’un konuğu oldu. Dağılgan 1 No’lu Sentetik Saha’da oynanan karşılaşma denk bir mücadeleye sahne oldu. 90 dakika boyunca iki takımda geliştirdiği cılız ataklardan gol çıkaramayınca karşılaşma başladığı gibi sona erdi.

Bu sonucun ardından 11 puana ulaşan konuk Çorum FK ilk devreyi altıncı sırada kapattı. Ev sahibi Aksarayspor ise 15 puana ulaşarak ilk devreyi üçüncü sırada tamamladı.

İKİNCİ DEVRE 14 ARALIK’TA BAŞLIYOR

U19 Bölgesel Gelişim Ligi 4.Grup’ta ilk devre heyecanı Cumartesi günü oynanan 9.hafta maçlarının ardından tamamlandı. Grup’ta ikinci devre heyecanı 14 Aralık Cumartesi günü oynanacak olan 10.hafta maçları ile yeniden start alacak.