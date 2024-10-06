TFF Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5.Grup 1.hafta maçında Çorum temsilcisi Mimar Sinanspor sahasında Çankırı temsilcisi Çankırı FK'yı ağırladı. Çorum İtfaiye Sahası'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında iki takımda kontrollü bir oyun tercih ederken gol yollarında fazla etkili olamadı. İlk yarı golsüz tamamlandı. İkinci yarıda ev sahibi Mimar Sinanspor daha etkili bir oyun ortaya koymasına rağmen bir türlü rakip ceza sahası içerisinde pozisyon bulmakta zorlanırken, dakikalar 68'i gösterdiğinde sol kanattan ani gelişen Çankırı FK atağında Taha'nın pasında Canberk ceza sahası içerisinde topun gelişine yatarak vurdu ve takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golden sonra Çorum temsilcisi Mimar Sinanspor geliştirdiği cılız ataklardan gol çıkaramayınca karşılaşma 1-0 konuk Çankırı FK'nın üstünlüğü ile sona erdi.

Bu yenilgi ile sezona puansız başlangıç yapan Çorum temsilcisi Mimar Sinanspor, güçlü rakibi karşısında gösterdiği mücadele ile ilerleyen haftalar için umut verdi.

Editör: RIFAT KARA