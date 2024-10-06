Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Lig 3.Grup 1.hafta maçında Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor Ankara deplasmanında Yedidağspor ile karşı karşıya geldi. Beştepe Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk setinde tutuk bir oyun ortaya koyan Çorum'un efeleri seti 25-23 kaybederek 1-0 geriye düştü. İkinci sette toparlanan Sungurlu temsilcisi file dibinde iyi bir oyun ortaya koyarak seti 25-14 kazanarak skoru 1-1'e getirdi. Üçüncü sette de iyi oyununu devam ettiren efeler bu seti de 8 sayı farkla kazanarak maçta 2-1 öne geçti. Dördüncü sette son bölüme önde girmeyi başaran Çorum'un efeleri serviste yapılan basit hatalar sonucu seti 25-23 kaybetti ve skora yeniden denge geldi. Final seti büyük bir çekişmeye sahne olurken, kazanan 17-15'lik setle Sungurlu Belediyespor oldu.

Maçtan 3-2 galip ayrılan Çorum temsilcisi sezona 2 puanla süper bir giriş yaparken, ev sahibi Yedidağspor ise hanesine 1 puan yazdırdı.

Editör: RIFAT KARA