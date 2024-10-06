Ahlatcı Çorum FK Onursal Başkanı Muhsin Dere, Alagöz Holding Iğdır FK ile 0-0 berabere kaldıkları maçtan sonra yaptığı açıklamada, özellikle ikinci yarıda iyi bir futbol sergilediklerine dikkat çekerken, “Takımımız her geçen hafta iyiye gidiyor” dedi.

Aynı zamanda Sungurlu Belediye Başkanı da olan Muhsin Dere, maçtan sonra kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ahlatcı Çorum FK’mız, Iğdır FK karşısında, özellikle ikinci yarısında güzel bir futbol ortaya koyduğu ve net gol fırsatlarını değerlendiremediği karşılaşmadan 0-0'lık skorla, 1 puan alarak ayrıldı.

Takımımız her hafta daha iyiye gidiyor. İlerleyen haftalarda çok daha iyi olacak inşallah. Biz büyük ve güçlü bir camiayız. Yönetimimize, takımımıza, teknik heyetimize güveniyoruz. Muhteşem taraftarımızla birlikte Takımımız da yavaş yavaş temposunu kazanıyor. Çorum FK’mızın her zaman yanındayız” ifadelerini kullandı.