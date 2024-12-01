Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5.Grup 11.hafta maçında Çorum temsilcisi Mimar Sinanspor sahasında Ankara temsilcisi Keçiören Belediyesi Bağlumspor’u ağırladı. İtfaiye Sahası’nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Çorum temsilcisi ilk dakikadan itibaren rakip kalede pozisyonlar bulmaya başladı. Sağda Yavuz Burak, solda ise Mustafa Öz ile gelişen ataklarda gole çok yaklaşan Mimar Sinanspor aradığı golü 37.dakikada Mustafa Öz’ün ceza sahası dışından attığı muhteşem gol ile buldu. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda skorun verdiği rahatlıkla rakibini kendi sahasında karşılayan Mimar Sinanspor, kontrataklarla gol aradı. Zaman zaman konuk ekip Mimar Sinan kalesinde etkili olsa da savunmayı ve kaleci Adem’i geçmeyi başaramadı. Son dakikalarda Hüseyin Can, Fatih Serkan ve Mustafa Öz ile önemli pozisyonları cömertçe harcayan Çorum temsilcisi rakibine gol izni vermeyerek maçı 1-0 kazanmasını bildi.

Bu sonucun ardından Mimar Sinanspor puanını 14’e yükseltirken, şampiyonluk mücadelesi veren Bağlumspor ise 20 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR…

DAKİKA 19: Fatih Serkan’ın ortasında ceza sahası içinde İzzet Bora arka direkte ortaya çıkardı Batuhan gelişine sert vurdu topu ağlara gönderdi ancak maçın yardımcı hakemi ofsayt bayrağı kaldırdı ve golü iptal etti. Bu karara Mimar Sinan kenar yönetimi büyük tepki gösterdi.

DAKİKA 28: Bağlumspor atağında Emre Çakırtaş pasında Oğuzhan topla ceza yayına kadar geldi yerden sert vurdu top direğin dibinden az farkla auta gitti.

DAKİKA 32: Orta sahadan hızlı çıkan Mimar Sinan Koray ceza yayı üzerinden sert vurdu kaleci topu öşeden kornere çeldi.

DAKİKA 33: Sol kanattan Mustafa Öz’ün ceza sahasına ortasında Bora müsait durumdaki Yavuz Burak Aykaç’a çıkardı yerden sert vurdu top direği sıyırarak auta gitti.

DAKİKA 37: Mimar Sinan golü buldu. Korner atışında Bağlum savunmasının ceza sahasına çıkardığı topa Mustafa Öz mükemmel bir yarım vole ile topu köşeden Bağlum Belediyespor ağlarına göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

DAKİKA 81: Orta alandan Hüseyin Can kaptığı topla rakip yanı alanı geçti ceza sahasına girdi kaleci Sefa Sakıpcan ile karşı karşıya kaldı vuruşunda kaleciden dönen topa bu kez Fatih Serkan vurdu yine kaleci çıkardı dönen topa Mustafa Öz vurdu üstten auta gitti.