3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Çorum 100.Yıl Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri, karşılaşma öncesinde hakem triosu ve iki takım oyuncuları ile birlikte seremoniye çıktı. Seremoni öncesi Ahlatcı Çorum FK adına kaptan Ferhat Yazgan, Dünya Engelliler Günü nedeniyle etkinliğe katılan tüm öğrencilere çiçek verdi.

Öte yandan, Ahlatcı Çorum Futbol Kulübü, öğrencilerin aileleri ve öğretmenlerini özel bir yer ayırdı. Öğrenciler, aileleri ve öğretmenler karşılaşmayı tribünden izlediler.