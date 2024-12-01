Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın adına, tayini çıktığı için Çorum’dan ayrılacak olan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali İhsan Göv’e kulübe desteklerinden dolayı teşekkür plaketi verildi.

Erzurumspor maçı öncesinde Kulüp Müdürü Özgür Yıldırım ve reklam ve satış sorumlusu Hasan Serdar Yılmaz tarafından üzerinde “Çorum Emniyet Müdürlüğü’nde görev yaptığınız süre boyunca kulübümüze vermiş olduğunuz desteklerden dolayı teşekkür eder, yeni görev yerinizde başarılar dileriz” yazılı plaket verildi. Göv’e çiçek de verildi.