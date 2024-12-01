Ahlatcı Çorum FK, Erzurumspor mağlubiyetiyle birlikte bu sezon sahasında ikinci kez sahadan puansız ayrıldı.

Kırmızı-siyahlı ekip, bu sezon sahasındaki tek yenilgisini 6.haftada, Kocaelispor’a karşı 2-0’lık skorla almıştı. Çorum temsilcisi, 22 Eylül’de aldığı Kocaelispor yenilgisinden sonra ikinci mağlubiyetini Cumartesi günü Erzurumspor’a karşı yaşadı. Dadaşlara 1-0’lık skorla boyun eğen Ahlatcı Çorum FK’nın iç sahada kaybettiği puan ise 12 oldu.

Ahlatcı Çorum FK sahasında oynadığı 7 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgi alarak 9 puan toplarken, attığı 5 gole karşılık 6 gol yiyerek eksi averaja düştü.