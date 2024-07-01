Yeni sezonda Çorum'u Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) temsil edecek olan Mimar Sinanspor'da transfer çalışmaları titiz bir şekilde devam ediyor. Daha önce iç transferde 8 futbolcuyla anlaşma sağlayan Mimar Sinanspor yönetimi bugün de kaptan Fatih Serkan Temizkan ile devam dedi.

Mimar Sinanspor'un geçtiğimiz sezonki başarısında büyük pay sahibi olan kaptan Fatih Serkan Temizkan, Mimar Sinanspor'un Bölgesel Amatör Lig'deki mücadelesinde kadroda yeniden yer alacağı için mutlu olduğunu söyledi. Mimar Sinanspor'un başarısı için var gücüyle çalışacağını ifade eden deneyimli futbolcu, "Umarım takımımızla birlikte büyük başarılara imza atarız" dedi.

Editör: RIFAT KARA