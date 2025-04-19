Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5.Grup 28.hafta maçında Çorum temsilcisi Mimar Sinanspor sahasında şampiyon Kdz.Ereğli Belediyespor ile karşılaşacak. Lig’de kalmayı garantileyen Mimar Sinanspor, rakibi karşısında prestij mücadelesi verecek. Yeşil-Siyahlılar şampiyon Ereğli Belediyespor’u evine puansız göndermenin planlarını yapıyor.
Pazar günü Mimar Sinan Sahası’nda oynanacak bu karşılaşma saat 15.00’de başlayacak. Mücadeleyi Amasya bölgesi hakemlerinden Aslan Gökhan Çelik yönetecek.
Editör: RIFAT KARA