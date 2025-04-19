11 haftalık periyotta yenilgi yüzü görmeyen ve zirvede yer alan Alacagücü, 12.hafta maçında Alaca İlçe Sahası’nda küme düşmeme mücadelesi veren Osmancıkgücü’nü konuk edecek. Bu karşılaşma saat 13.00’de başlayacak. Alaca İlçe Sahası’nda saat 15.00’de oynanacak günün diğer maçında ise Alaca Belediyespor ile İskilipspor kozlarını paylaşacak.

Zirvenin en yakın takipçisi H.E.Kültürspor ise Çorum’da Devane Sahası’nda saat 13.00’de başlayacak maçta Gülabibeyspor ile karşı karşıya gelecek. Aynı sahada saat 15.00’de oynanacak maçta ise Ulukavakspor ile İskilipgücü karşılaşacak.