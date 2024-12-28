Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5.Grup 15.hafta maçında Çorum temsilcisi Mimar Sinanspor deplasmanda Samsun temsilcisi Çarşambaspor’un konuğu olacak. İlk yarıda oynanan 14 haftalık periyotta 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgi alan Yeşil-Siyahlı ekip ilk yarının son hafta maçında Çarşambaspor’u yenerek devre arasına 3 puanla girmek istiyor. Yarın Çarşambaspor ile Mimar Sinanspor arasında Samsun Murat Karaman İlçe Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 14.00’de başlayacak. Mücadeleyi Giresun bölgesi hakemlerinden Ertuğrul Yılmaz yönetecek.

Lig’de oynanacak diğer maçlarda, Taşköprüspor ile Sinopspor, Geredespor ile Kdz.Ereğli Belediyespor, Hacettepe 1945 ile Çilimli Belediyespor, Sorgun Belediyespor ile Çubukspor, Çankırı FK ile Keçiören Bağlumspor ve Yahşihanspor ile Bartınspor karşı karşıya gelecek.