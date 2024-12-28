Play-Off’a kalmayı haftalar önce garantileyen Çorum’un efeleri bugün sahasında Ankara Barosu’nu ağırlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Lig 3.Grup 16.hafta maçında Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor sahasında Ankara Barosu ile karşı karşıya gelecek. Play-Off’a kalmayı garantileyen Çorum’un efeleri bugünkü maçta kaybetmeme geleneğini devam ettirmek isteyecek. Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu’nda oynanacak bu karşılaşma saat 14.00’de başlayacak.

Grup’ta oynanacak diğer maçlarda, Yıldızlar Topluluğu All Star ile Anadolu Şahinspor, Giresunspor ile Maliye Voleybol, Yedidağspor ile Başkent Beşiktaşlılar ve TVF Spor Lisesi ile 1921 Orduspor karşılaşacak.