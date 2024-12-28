Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Gelişim Ligi’nde U14, U15 ve U19 Ligi’nde 12.hafta, U16 Ligi’nde 10.hafta, U17 Ligi’nde ise 9.hafta heyecanı yaşanacak. 4.Grup’ta mücadele eden Ahlatcı Çorum FK U19 takımı bugün sahasında Gençlerbirliği’ni ağırlayacak. Devane Sahası’nda oynanacak bu karşılaşma saat 12.00’de başlayacak. Çorum FK’nın U17’leri ise bugün Çorum’da Ankara Demirspor’u konuk edecek. Devane Sahası’nda oynanacak bu karşılaşma ise 15.00’de başlayacak.

5.Grup’ta mücadele eden Çorum FK’nın U14 ve U15’leri ise yarın Çorum’da Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Devane Sahası’nda oynanacak olan günün ilk maçında saat 11.00’de U14’ler, saat 13.00’de ise U15’ler karşı karşıya gelecek. Yarın aynı sahada saat 15.00’de başlayacak maçta ise Çorum FK’nın U16’ları Boluspor ile kozlarını paylaşacak.