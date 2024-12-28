Ahlatcı Çorum FK maçı öncesinde Kenan Koçak’la yollarını ayıran Ankaragücü’nün yeni teknik direktörü belli oldu. Başkent temsilcisi, 54 yaşındaki Kemal Özdeş’le 1,5 yıllığına anlaştı.

Sezon öncesinde de Ankaragücü ile sözleşme imzalayan ancak yönetimle yaşadığı fikir ayrılıkları nedeniyle 26 gün sonra, daha sezon başlamadan görevden ayrılan Kemal Özdeş, en son 2022-2023 Sezonunda Süper Lig ekibi Kasımpaşa’yı çalıştırmıştı.

Kemal Özdeş, Ankaragücü’nde 2022-2003 Sezonunda da teknik direktör Tevfik Lav’ın 12, Sakıp Özberk’in ise 1 maçta yardımcılığını yapmıştı.