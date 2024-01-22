BELTAŞ 1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi 9.hafta maçında lider Gülabibeyspor ile ikinci sıradaki Mimar Sinanspor kozlarını paylaştı. Şampiyonluğun iki güçlü adayının karşı karşıya geldiği bu kritik karşılaşmayı çok sayıda futbolsever de izledi. Devane Sahası'nda saat 14.00'de başlayan karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, daha atak ve daha net pozisyonlar bulan taraf Gülabibeyspor oldu. İkinci yarı da ise ibre tamamen tersine döndü. Daha atak ve daha 3 puanı isteyen taraf Mimar Sinanspor oldu. Genç oyuncuları ile topa daha fazla hakim olan Mimar Sinanspor dakikalar 70'i gösterdiğinde köşe vuruşu sonrası Koray'ın kafayla attığı golle 1-0 öne geçti.

Bu golden sonra riskleri alan Gülabibeyspor hücumda etkili olmaya çalışsa da Mimar Sinanspor rakibine geçit vermedi. Dakikalar 89'u gösterdiğinde gelişen Mimar Sinanspor atağında kaleci Osman Kaç topu ceza sahası dışında elle kontrol ederek ikinci sarıdan kırmızı görerek takımını 10 kişi bıraktı. Oyuncu değişiklik hakkı bulunmayan Gülabibeyspor'da kaleye futbolcu Alihan geçti. Bu pozisyonda sağ çaprazdan frikik kullanan Mimar Sinanspor'da bir diğer genç oyuncu Metehan muhteşem bir vuruşla takımını 2-0 öne geçirdi. Maçın uzatma dakikalarında Koray'ın penaltıdan attığı golle bir gol daha bulan Mimar Sinanspor maçı 3-0 kazanarak önemli bir avantajı cebine koydu.

Bu sonucun ardından Mimar Sinan puanını 24 yaparak averajla liderlik koltuğuna otururken, ilk yenilgisini alan Gülabibeyspor ise 24 puanda kaldı ve averajla ikinci sıraya geriledi.



SAHA: Devane.

HAKEMLER: Mustafa Özdemir, Ömer Bingöl, Sefa Kabak.

GÜLABİBEYSPOR: Osman Kaç, Ali Han, Mustafa Öz, Alaaddin, Nurican, Furkan, Ahmet Onur, Cuma (Ali), Murat, Sadık (Zafer), Onur Özçifçi (Osman).

MİMAR SİNANSPOR: Halis Hakan, Ahmet Hakan, Nurullah, Yunus Emre, Talha, Mustafa (Hüseyin), Yusuf Can (Hakan Baş), Koray, Metehan, Yiğit Emin (Bekircan), Fatih Serkan.

KIRMIZI KART: Dk.89 Osman Kaç (Gülabibey).

GOLLER: Dk.70 ve 90+7 (penaltıdan) Koray, Dk.89 Metehan.