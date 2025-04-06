Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5.Grup 26.hafta maçında Keçiören Belediyesi Bağlumspor ile Çorum temsilcisi Mimar Sinanspor karşı karşıya geldi. Aktepe Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında ev sahibi Bağlumspor daha etkili bir futbol ortaya koyarken, ilk yarıyı Mustafa Pınar’ın 2, Serbay’ın tek golü ile 3-0 önde kapattı.

İkinci yarının hemen başında Mehmet ile farkı 4’e çıkaran ev sahibi Bağlumspor, bu golün ardından tamamen Mimar Sinanspor’u durdurmaya yönelik bir oyun anlayışına büründü. Mimar Sinanspor’a gol izni vermeyen ev sahibi Bağlumspor maçı 4-0 kazanmasını bildi.

Bu sonucun ardından Ankara temsilcisi puanını 49’a yükseltirken, konuk Mimar Sinanspor ise 26 puanda kaldı.