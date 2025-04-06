Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi E Grubu 6.hafta maçında Çorum temsilcisi Çorum Belediyespor sahasında Düzce 81 Basketbol’u ağırladı.
Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 6 sayı farkla yenik kapatan Çorum Belediyespor, ikinci periyodu 7 sayı farkla kazanarak soyunma odasına 1 sayı farkla önde girdi. Üçüncü periyotta oyunun kontrolünü tekrardan rakibine kaptıran Çorum’un 12 dev adamı son periyodu kazanmasına rağmen maçtan 76-75 yenik ayrıldı.
Bu sonucun ardından Çorum temsilcisi puanını 8’e, Düzce 81 Basketbol ise puanını 11’ê yükseltti.
Editör: RIFAT KARA