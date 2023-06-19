Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen U17 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden milli güreşçiler, toplamda 14 madalya kazandılar.

Serbest stilde, Çorumlu güreşçiler Ferhat Yiğit 71 kiloda, Ruşen Arda Güler 110 kiloda üçüncü olurken, 65 kiloda Remzi Temur ve 92 kiloda Eyüp Çetin ikinci, 45 kiloda Ebubekir Gür ve 60 kiloda Vahid Samed Yılmaz üçüncü oldular.

Grekoromen stilde Türkiye’yi temsil eden sporculardan 60 kiloda Halil Çınar ikinciliği, 45 kiloda Mehmet Hanifi Sarp ve 110 kiloda Cemal Yusuf Bakır de üçüncülüğü elde ettiler.

Kadınlarda ise, 65 kiloda birinciliği elde eden Duygu Gen şampiyonada Türkiye adına altın madalya kazanan tek sporcu oldu. 40 kiloda Fatma Yılmaz, 43 kiloda Yağmur Karabacak ve 69 kiloda Elif Şevval Kurt ikinci olurken, 49 kiloda Nil Aktaş üçüncülüğü elde etti.