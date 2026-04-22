Çorum Valisi Ali Çalgan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, milli egemenliğin önemine vurgu yaparak bayramın coşku ve gururla kutlandığını ifade etti.

Vali Çalgan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının Türk milletinin kaderini değiştiren tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılmasıyla egemenliğin millete ait olduğunun resmen ilan edildiğini hatırlatan Vali Çalgan, bu anlamlı günün yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutladıklarını ifade etti.

Mesajında Mustafa Kemal Atatürk’ün milli egemenliğe verdiği öneme dikkat çeken Çalgan, Kurtuluş Savaşı’nın en zorlu günlerinde dahi millet iradesinin ön planda tutulduğunu vurgulayarak, Atatürk’ün sözleriyle milli egemenliğin özgürlük, eşitlik ve adaletin teminatı olduğunu belirtti.

TBMM’nin açılmasıyla birlikte halkın devlet yönetiminde doğrudan söz sahibi olduğunu kaydeden Çalgan, bu sürecin Türk milletinin kendi kaderini tayin etme hakkını güvence altına aldığını ve demokrasiye giden yolu açtığını ifade etti.

23 Nisan’ın yalnızca milli egemenliğin simgesi değil, aynı zamanda çocuklara armağan edilmiş bir bayram olduğuna dikkat çeken Çalgan, çocukların Türkiye’nin geleceğinin teminatı olduğunu belirtti. Çalgan, çocukların milli ve manevi değerlere sahip çıkarak ülkeyi daha ileriye taşıyacaklarına olan inancını dile getirdi.

Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazileri rahmet, minnet ve saygıyla andığını belirten Çalgan, başta çocuklar olmak üzere tüm milletin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR