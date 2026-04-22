Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, “Halkın gündemi geçim derdiyken, iktidarın gündeminin halktan tamamen kopmuş olması artık herkes tarafından açıkça görülmektedir” dedi.

CHP İl Başkanı Solmaz, beraberindeki parti yöneticileri ile birlikte Karakeçili Mahallesi ve Albayrak Caddesi esnafını ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi.

Esnaf ziyaretlerine; CHP Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç ile İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri de katıldı.

Esnafa hayırlı işler temennisini ileten Solmaz ve beraberindekiler, yaşanan sorunları yerinde tespit etti.

Albayrak Caddesi esnafı, hayat pahalılığından, kiraların, Bağ-Kur ve SGK primlerinin yüksekliğinden, giderleri karşılayamamaktan ve iş yapamamaktan dert yandı.

Esnaf, vergi ve sigorta primlerinin gecikme faizlerinin silinmesini, ana borcun ile uzun vadeli olarak yapılandırılmasını, esnaf ve sanatkarın ayakta kalabileceği düzenlemelerin hayata geçirilmesini istedi.

“EKONOMİDEKİ ÇÖKÜŞÜN

BEDELİNİ HALK ÖDÜYOR”

CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, “Bugün ülkeyi yöneten anlayış; üretimi değil rantı, adaleti değil keyfiyeti, liyakati değil sadakati esas alarak Türkiye’yi her alanda geriye götürmektedir.

Ekonomide yaşanan çöküşün, hukuk sistemindeki erozyonun ve kurumların itibarsızlaştırılmasının bedelini ise doğrudan milletimiz ödemektedir.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak; demokratik değerleri yeniden güçlendirmek, hukukun üstünlüğünü tesis etmek ve bu ülkeyi yeniden üreten, kazanan ve adil paylaşan bir Türkiye haline getirmek için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Türkiye bu tabloya mahkûm değildir; değişim milletin iradesiyle mutlaka gerçekleşecektir” dedi.

Solmaz, kamu alacaklarında faiz yükünün dayanılmaz boyuta ulaştığını bildirerek, “esnafın, çiftçinin, vatandaşın borcu değil, faizi var. Çözüm artık bekleyemez!” diye konuştu.

YAPILANDIRMA KAÇINILMAZ OLDU

Solmaz, taleplerini ise şöyle sıraladı:

“Tüm kamu ve yarı-kamusal alacakları kapsayan evrensel yapılandırma gerekli. Vergi, SGK, trafik cezası, harç, tarımsal kredi, GSS, köprü-otoyol geçiş ücreti, belediye ve il özel idaresi alacakları ile meslek odası aidat ve yükümlülükleri dahil olmak üzere hiçbir borçlu grubu dışlanmamalıdır.

Birikmiş faiz ve gecikme zamlarının tamamının silinmesi şart. Yalnızca anapara esas alınarak ödeme planı oluşturulmalıdır.

En az 36-48 aylık taksit imkânı sağlanmalıdır. Çiftçi ve küçük esnaf için daha uzun vadeler tanınmalı; gelir durumuna göre kademeli taksit seçenekleri sunulmalıdır.

Borcunu peşin kapatmak isteyen mükelleflere anaparadan da anlamlı bir indirim sağlanmalıdır.

Yapılandırmaya başvuran mükelleflerin üzerindeki e-haciz, yurt dışı çıkış yasağı ve ihaleye katılım engeli derhal kaldırılmalıdır. Köprü-otoyol geçiş yasakları ve araç muayene engellemeleri de bu kapsama alınmalıdır.

Meslek odası borçlarında mesleki kısıtlamaların kaldırılması gerek. Yapılandırmaya başvuran esnaf, şirket ve serbest meslek erbabının oda kaydı, ruhsat yenileme, oy kullanma ve belge alma hakları derhal iade edilmelidir.

Zamanında vergisini ödeyen vatandaş mağdur edilmemeli; uyumlu mükellef avantajları genişletilmelidir.

“DEVLET TAHSİLAT YAPMAK

İSTİYORSA ÖNCE YOLU AÇMALI”

Mükellef borcunu ödemiyor değil, ödeyemiyor. Çiftçi toprağını terk etmek değil, üretmek istiyor. Esnaf dükkanını kapatmak değil, çalışmak istiyor. Serbest meslek erbabı mesleğini bırakmak değil, icra etmek istiyor. Bu isteği karşılıksız bırakmak hem ekonomik hem ahlaki bir yanlıştır.

Devlet tahsilat yapmak istiyorsa önce yolu açmalıdır. Faizi silmek, ödeme kolaylığı getirmek ve mükellefi sisteme kazandırmak; hem hazineye hem topluma kazandırır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu konuyu yakından takip etmeye ve halkımızın sesi olmaya devam edeceğiz.”

Muhabir: SELDA FINDIK