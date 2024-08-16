Ahlatcı, “Sayın Cumhurbaşkanımızın da şereflendirdiği TBMM Genel Kurulumuzda Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas’ı ağırladık. Çorumlu hemşehrilerimiz dualarını ve selamlarını Filistin Devlet Başkanı aracılığıyla tüm Filistin halkına ilettik” dedi.

“ÖNEMLİ MESAJLAR VERDİ”

Ahlatcı, “Filistinlilerin kendi topraklarında, kendi devletlerinin çatısı altında özgürce yaşayacakları gün elbet gelecektir. Türkiye, haklı davalarında Filistinli kardeşlerinin yanında olmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

Editör: SELDA FINDIK