Ziyaretle ilgili açıklamada bulunan Milletvekili Yusuf Ahlatcı, “Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Abdurrahman Aydın’ı ziyarette bulunarak bölgenin yıldızı haline gelen Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’nin genişletilmesi konusunda istişarelerde bulunduk.

Sungurlu’muza değer katan organize sanayimizin genişletilmesi çalışmalarını başlatıyoruz. Değerli Genel Müdürümüze ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” dedi.

“SUNGURLU OSB CAZİBE MERKEZİ HALİNE GELDİ”

5 bin dönüm araziye kurulan Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’nin son yıllardaki savunma sanayi yatırımları ile cazibe merkezi haline dönüştüğünü kaydeden Ahlatcı, “Yatırımcılardan gelen yoğun talep üzerine Sungurlu OSB’nin 8 bin 500 dönüm daha genişletilmesi için çalışmalarını başlatıyoruz. Sungurlu OSB’nin prosedürün tüm aşamalarını yakından takip ederek en kısa zamanda Sungurlu’muza kazandıracağız” dedi.

Editör: Haber Merkezi