MHP Seçim Koordinasyon Merkezi’nin belirlediği program kapsamında çalışmalarını hız kesmeden sürdüren MHP’li adaylar hem vatandaşların dertlerini dinliyor hem de parti politika ve projelerini vatandaşlarla paylaşıyorlar.

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İl Genel Meclis Üyesi Adayları Sinan Eryücel, Yener Ceylan, Belediye Meclis Üyesi Adayları Selim Güloğlu, İsmail Lek  ile MHP İl ve Merkez İlçe Yöneticilerinin de katıldığı programda teravih namazı sonrası Mimar Sinan Mahallesi’nde, Bağcılar ve Küçük Sanayi Sitesi’nde yer alan kıraathane ve çay ocakları ziyaret edildi. Yoğun ilgiyle karşılanan MHP’li adaylar, vatandaşlarla bire bir görüşerek 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde destek istediler. 
Merkezde Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclis Üyeliği seçimlerinde oy pusulasında Cumhur İttifakı olarak, İl Genel Meclis Üyeliğinde ise MHP ve 3 Hilalli parti logosuyla yer aldıklarını anlatan Adaylar, seçilmeleri halinde eşit ve adil hizmet politikası ile Çorum halkına en iyi şekilde hizmet etmeye çalışacaklarının altını çizdiler.

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Editör: HABER MERKEZİ