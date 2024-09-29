MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Şube Orhan Tosik, belediye başkanları ve parti yöneticileri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Ziyarette göreve yeni atanan İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ile bir süre görüşen MHP Milletvekili Kayrıcı ve beraberindeki heyet müdüre görevinde başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Cemil Çağlar ise MHP heyetine teşekkür etti.



Editör: TUGAY GÖKTÜRK