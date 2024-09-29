İl Müftüsü Yıldırım, Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü Merkez Kütüphanesi girişinde bulunan Diyanet Genç Ofisi ve açılan standı ziyaret etti. Müftü Yıldırım, burada yapılan faaliyetler hakkında personelden bilgi aldı.

Daha sonra kampüs içerisinde bulunan Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi girişinde Diyanet Genç Ofis tarafından açılan standı ziyaret eden Yıldırım, burada öğrencilerle bir müddet hasbihal edip yeni eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Ziyarette İl Müftü Yardımcıları Dr. Fazıl Saraç ve Yasin Baykal da hazır bulundu.



Editör: SELDA FINDIK