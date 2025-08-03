MHP Çorum İl teşkilatı, başta terörle mücadele olmak üzere, terörsüz bir Türkiye idealine ulaşmak için kararlılıkla atılması gereken adımları masaya yatırdı. Toplantıda ayrıca, bölgesel gelişmelerin ülke güvenliğine etkisi ile milli bekamıza yönelik tehditlere karşı izlenecek politikalar detaylı şekilde değerlendirildi.

Toplantının ardından MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak yaptığı açıklamada: “Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatları olarak; birliğimize, bayrağımıza ve ezeli kardeşliğimize kast eden her türlü unsurun karşısında, büyük Türk milletinin ve aziz devletimizin dimdik yanındayız” görüşüne yer verdi.

Çıplak: “Hedefimiz, terörsüz bir Türkiye, güçlü bir millet ve sarsılmaz bir devlet anlayışıyla; ‘Önce ülkem ve milletim’ şiarıyla yolumuza kararlılıkla devam etmektir” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi