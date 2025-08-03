Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum İl Başkanı Av. Yakup Alar, Pirbaba Parkı’nda vatandaşlarla bir araya geldi. Yakup Alar, Çorumlularla samimi sohbetler yaparak taleplerini dinledi ve parti çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Ziyaretlerle ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Yakup Alar, halkla birebir temas kurmanın önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Pirbaba Parkı’nda hemşehrilerimizle bir araya geldik. Güzel memleketimizi sokak sokak gezmeye, gönüllere dokunmaya devam edeceğiz inşallah.”

Yakup Alar, sahada yapılan bu buluşmaların hem vatandaşların taleplerini doğrudan iletebilmelerine olanak tanıdığını hem de parti teşkilatlarının toplumsal nabzı daha yakından tutmasını sağladığını belirtti.

Muhabir: Haber Merkezi