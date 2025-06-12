Anahtar Parti Çorum teşkilatı, Genel Merkezde düzenlenen bayramlaşma töreninde yerini aldı.

Kurban Bayramı’nın 4’ncü gününde Anahtar Parti Genel Merkezi’nde geleneksel hale gelen bayramlaşma töreni coşkulu bir atmosferde gerçekleştirildi.

Bayramlaşma programına Anahtar Parti Çorum İl Başkanı Nurullah Müstet, İl Sekreteri Kadir Berkay Damar, İl Başkan Yardımcıları ve çok sayıda teşkilat mensubu katılım sağladı. Bayramlaşma törenine ev sahipliği yapan Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu, yaptığı konuşmada tüm partililerin ve vatandaşların bayramını kutladı.

Anahtar Parti İl Başkanı Nurullah Müstet önderliğinde gerçekleşen heyet ziyareti, sadece bayramlaşma temasıyla sınırlı kalmadı. Çorum’un genel siyasi durumu, teşkilat yapılanması ve sahadaki çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu.

İl Sekreteri Kadir Berkay Damar ve il başkan yardımcılarının da hazır bulunduğu görüşmelerde, Anahtar Parti’nin Çorum’daki yükselen ivmesi ve gelecek dönem hedefleri masaya yatırıldı.

Editör: Haber Merkezi