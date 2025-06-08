CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz ile Milletvekili Mehmet Tahtasız, Kurban Bayramı nedeniyle düzenlenen bayramlaşma töreninde katılımcılara seslenerek adalet vurgusu yaptı.

CHP Çorum İl Örgütünce düzenlenen bayramlaşma programına; İl Başkanı Dinçer Solmaz, Milletvekili Mehmet Tahtasız, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç, Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Veli Uysal, İl Yönetimi, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi Üyeleri ile çok sayıda partili katıldı.

İl Başkanı Dinçer Solmaz, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emanet ettiği laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti ilkesini yaşatmak için buradayız. Halkın iradesini egemen kılmak, adaleti tesis etmek ve eşitliği sağlamak için örgütümüzle birlikte dimdik ayaktayız” dedi.

Solmaz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak sadece özel günlerde değil, yılın her günü halkla iç içe olduklarını belirterek, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emanet ettiği laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti ilkesini yaşatmak için buradayız” ifadesini kullandı.

Tüm Çorumluların ve partililerin bayramını kutlayan CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz; “Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanlığı olarak Kurban Bayramı dolayısıyla gerçekleştirdiğimiz geleneksel bayramlaşma programımızda; partimize gönül veren yol arkadaşlarımızla, halkımızla ve örgütümüzle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadık” diye konuştu.

Halkın iradesini egemen kılmak, adaleti tesis etmek ve eşitliği sağlamak için örgütle birlikte dimdik ayakta olduklarını belirten Solmaz; adalete vurgu yaptığı konuşmasında şunları kaydetti:

“Hep birlikte, dayanışmanın, paylaşmanın ve kardeşliğin önemini bir kez daha vurguladık.

Bayramlar; kırgınlıkların sona erdiği, birlikteliğin pekiştiği, toplumsal barışın ve dayanışmanın yeniden hatırlandığı özel günlerdir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizler, sadece özel günlerde değil, yılın her günü halkımızla iç içeyiz; çünkü bu ülkenin umudu halkın kendisidir.

Bugün, içinde bulunduğumuz ekonomik darboğaz, adalet sistemindeki çöküş, liyakatten uzak yönetim anlayışı ve gençlerimizin geleceğe dair kaygıları; hepimizi daha da sorumlu kılmaktadır.

İşte bu sorumluluk duygusuyla hareket ediyor, Atatürk’ün izinde, halkın sesi ve sözü olmaya devam ediyoruz.

Bu bayramda bir kez daha gördük ki; birlikte olduğumuzda güçlüyüz, birlikte yürüdüğümüzde yol aydınlanıyor. İnancımızla, vicdanımızla, aklımızla ve halkımızla beraber, umudu büyütmeye devam edeceğiz.

Başta Çorum halkı olmak üzere, milletimizin Kurban Bayramı’nı en içten duygularımızla kutluyor; barışın, kardeşliğin ve aydınlık yarınların ülkemize hâkim olmasını temenni ediyoruz.”

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız da tüm Çorum halkının ve partililerin bayramını kutlayarak, son günlerde CHP’ye yönelik saldırıları, belediye başkanlarının, belediye görevlilerinin, gazetecilerin, aydınların suçsuz yere gözaltına alınmasını, tutuklanmasını eleştirdi. Tahtasız, özgürlük, adalet ve hukuk çağrılarını yineledi.