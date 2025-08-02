Ziyaret kapsamında konuşan Başkan Aşgın, görevi devreden önceki Başkan Orhan Tosik’e bugüne kadar yaptığı başarılı çalışmalar için teşekkür ederken, yeni Başkan Abdullah Dalyan’a da misafirperverliği dolayısıyla teşekkür etti.

“Bayrağı devralarak Ülkü Ocakları Çorum Şubesi Başkanlığı görevine gelen Abdullah Dalyan kardeşimiz ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk,” diyen Başkan Aşgın, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Bayrağı devreden Başkanımız Orhan Tosik’e başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor; yeni Başkanımız Abdullah Dalyan’a çalışmalarında üstün muvaffakiyetler diliyorum.”

Ziyaret sonunda karşılıklı iyi dilekler iletilirken, Çorum’da gençliğe ve milli değerlere yönelik çalışmaların güçlenerek süreceği mesajı verildi.

Muhabir: Haber Merkezi