Kargı Belediye Başkanı Hamit Dereli, halkın talebi doğrultusunda konserlerin akşam saatlerinde olacağını belirterek Zara Konseri’nin de 24 Ekim 2025 günü gerçekleşeceğini duyurdu.

Başkan Dereli yaptığı açıklamada: “Kargı Belediyesi olarak her yıl büyük bir özenle hazırladığımız ve geleneksel hale gelen Asırlık Kargı Panayırı için çalışmalarımıza hız kesmeden başladık. Geçtiğimiz yıl ilçemizde büyük bir coşku ve yoğun katılımla gerçekleşen panayırın ardından, 2025 yılında çok daha güçlü bir organizasyonla halkımızın karşısında olacağız.

Bu kapsamda, 2025 Asırlık Kargı Panayırı’nda sahne alacak ilk sanatçımızın ZARA olduğunu değerli vatandaşlarımızın bilgisine sunuyoruz. Sanatçımız, kendine has yorumuyla Kargı halkına unutulmaz bir gece yaşatacak. Kültür ve sanat faaliyetlerimizi daha profesyonel ve kapsayıcı bir şekilde gerçekleştirmek adına ilçemizde faaliyet gösteren Berut Efe Production ile işbirliği sağlanmıştır. Ayrıca, halkımızdan gelen talep doğrultusunda konserlerimizin gündüz değil akşam saatlerinde yapılmasına karar verilmiştir. Böylece daha geniş katılım ve daha coşkulu bir atmosfer hedeflenmektedir

Geleneksel Asırlık Kargı Panayırımıza uzun bir süre olmasına rağmen çalışmalarımıza erkenden başladık. 2024 yılında büyük ilgi gören bir organizasyon gerçekleştirdik, şimdi hedefimiz bu çıtayı daha da yukarı taşımak. Bu doğrultuda panayırımızda sahne alacak ilk sanatçımız ZARA oldu. Kendisine şimdiden hoş geldiniz diyor, vereceği konserin panayırımıza değer katacağına inanıyorum. Elbette sürprizlerimiz olacak; bunları zamanı geldikçe halkımızla paylaşacağız. Ne yapıyorsak Kargı için yapıyoruz, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ayrıca hemşehrilerimizin isteği doğrultusunda halk konserlerimizi akşam saatlerinde gerçekleştireceğiz. Tüm gelişmeleri zaman içinde belediyemizin resmi kanallarından duyuracağız. 2025’te de bölgemizde adımızdan söz ettireceğiz. Hep birlikte başaracağız. Yüz yıllık bir geleneği geleceğe taşırken, bu gururu ve mutluluğu siz değerli hemşehrilerimiz ile birlikte yaşamak istiyoruz” dedi.

Muhabir: SELDA FINDIK