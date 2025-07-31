AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ve İl Genel Meclis Başkanı Muhammed Fatih Temur’un da yer aldığı ziyarette Bakan Kacır’ı MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Osmancık ve Dodurga Belediye Başkan Vekilleri, Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdullah Dalyan, ilçe başkanları ve teşkilat mensupları karşıladı.

Gerçekleşen görüşmede, iki parti arasındaki yerel yönetim işbirliği, bölgesel kalkınma hedefleri ve güncel projelere dair karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaret sonrası MHP İl Başkanı Çıplak, “Nazik ziyaretleriyle bizleri onurlandıran Sanayi ve Teknoloji Bakanımız ile değerli heyetine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz. Gerçekleştirilen istişareler, verimli bilgi paylaşımları ve samimi sohbetler için ayrıca şükranlarımızı sunarız.

Sayın Bakanımızı il başkanlığımızda ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk. Şehrimize göstermiş olduğu ilgi, samimiyet ve yakın alakası için kendilerine teşekkür ediyor; bu nazik ziyaretlerin ilimiz ve hemşehrilerimiz adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz” görüşüne yer verdi.

AK Parti İl Başkanı Yakup Alar da ziyaretle ilgili yaptığı paylaşımda: “Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır ile birlikte MHP İl Başkanlığını ziyaret ettik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ortaya koyduğu güçlü irade ve devlet aklıyla kurulan Cumhur İttifakı, sadece bir seçim birlikteliği değil; milletimizin bekası, vatanımızın selameti ve Türkiye Yüzyılı idealinin omurgasıdır.

AK Parti ve MHP teşkilatları olarak, aziz milletimizin bizlere yüklediği sorumluluğun farkındayız. Birliğimizden aldığımız güçle, ülkemizin savunmadan sanayiye, teknolojiden üretime her alanda daha ileriye gitmesi için omuz omuza mücadele etmeye devam ediyoruz. Bayrağımız, ezanımız, vatanımız ve büyük Türkiye idealinde biriz, beraberiz, kardeşiz. Cumhur İttifakı milletin ta kendisidir” dedi.