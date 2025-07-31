Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, caminin restorasyon ihalesinin bu ay içinde yapılacağını açıkladı.

Milletvekili Kaya, daha önce yaptığı açıklamada Ulu Camii için 50 milyon TL tutarında ödenek sağlandığını aktardı. Caminin aslına uygun şekilde restore edilerek kültürel kimliğe yeniden kazandırılacağını ifade eden Milletvekili Kaya; “Ulu Cami sadece bir ibadethane değil, İskilip’in tarihidir, ruhudur. Sürecin yakından takipçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.

İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci ise sürecin başından itibaren yakın takibini sürdürdüklerini belirterek; “Sayın Milletvekilimizin desteğiyle ilçemiz adına tarihi bir gelişme yaşıyoruz. Ulu Cami’nin restorasyonu, İskilip’in kimliğini koruma ve gelecek nesillere aktarma açısından son derece önemli bir adımdır. İhalenin tamamlanmasının ardından çalışmalar hızla başlayacak” ifadelerini kullandı.

İhalenin tamamlanmasının ardından Vakıflar Genel Müdürlüğü koordinesinde başlatılacak çalışmalarla birlikte, Ulu Camii’nin tarihi dokusu korunarak restore edilmesi hedefleniyor. Sağlanan ödenek ile birlikte Ulu Cami ve Hacı Mürsel Cami’nin restorasyonunun yapılması planlanıyor. Ayrıca İskilip Meslekler Müzesi ve Semerciler Arastası’nda da restore çalışmaları yapılacak.

Muhabir: Haber Merkezi