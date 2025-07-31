Gerçekleştirilen eğitimde, temel ilk yardım bilgileri katılımcılara teorik ve uygulamalı olarak aktarıldı. Eğitimi veren uzman eğitmene ve organizasyonu sağlayan Ortaöğretim Birimi’ne teşekkür eden Ülkü Ocakları yönetimi, gençlerin bu tür hayati bilgileri edinmesinin önemine vurgu yaptı.

Etkinliğe ilişkin yapılan açıklamada, “Bir hayatı kurtarmayı öğrenen gençlik, sadece kendini değil; milletinin yarınlarını da yaşatır,” ifadelerine yer verildi.

Çorum Ülkü Ocakları yetkilileri, gençlerin hem akademik hem de insani yönden donanımlı bireyler olarak yetişmeleri için benzer etkinlikleri sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.

Muhabir: Haber Merkezi