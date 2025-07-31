Bu kapsamda, fidan.saadet.org.tr adıyla açılan internet sitesine giriş yapan vatandaşlar, "Bir Fidan da Senin İçin Dikelim" başlığı altında çıkan formu doldurarak, adlarına fidan dikilmesi yönünde talep oluşturabilecek.

Saadet Partisi’nin Türkiye’nin dört bir yanını kapsayan fidan dikme seferberliği doğrultusunda toprakla buluşturulacak ilk fidanlara, orman yangınlarıyla mücadele ederken şehit düşen işçilerin, AKUT görevlilerinin ve vatandaşların isimleri verilecek.

“ADINIZI TAŞIYAN BİR FİDANI TOPRAKLA BULUŞTURALIM”

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Aziz milletimiz, ülkemizin dört bir yanında orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz. Yüreğimiz yandı. Kahramanlarımızı şehit verdik. Ağaçlarımızla birlikte, nice canlının yuvasını da kaybettik. Fakat biz inanıyoruz ki, umut her zaman vardır. Ve biz, tarih boyunca olduğu gibi; küllerimizden filizleniriz. Yaşadığımız bu büyük acı karşısında; kayıplarımızı hep beraber telafi etmek, yeşil vatanı büyütmek, yarınlarımıza bir armağan bırakmak amacıyla Saadet Partisi olarak ülke genelinde 'fidan dikme seferberliği' ilan ediyoruz. fidan.saadet.org.tr adresinde bulunan formu doldurun, sizin de adınızı taşıyan bir fidanı toprakla buluşturalım. Bu vesileyle bir kez daha orman yangınları ile mücadele ederken hayatını kaybeden kahraman şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. O fidan bugün senin fakat yarın hepimizin olacak” ifadelerini kullandı.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ