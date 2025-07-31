Belediye, Çorum Barajı çevresinde başlattığı çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar tamamlandığında bölgenin aileler için modern bir mesire alanı olacağı belirtildi.

Çorum Belediyesi'ne bağlı ekipler, baraj çevresini vatandaşların keyifle vakit geçirebileceği bir sosyal alana dönüştürmek için başlattığı çalışmalara tüm hızıyla devam ediyor. Proje kapsamında bölgenin altyapısı yenileniyor ve peyzaj düzenlemeleri yapılıyor. Ekipler, baraj çevresinde bordür taşı döşeme, asfalt yol yapımı ve peyzaj düzenlemeleri gibi kapsamlı altyapı çalışmalarını titizlikle yürütüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, düzenlemelerin tamamlanmasıyla birlikte bölgenin, özellikle hafta sonları ailelerin huzur içinde vakit geçirebileceği modern ve konforlu bir mesire alanına dönüştürüleceği vurgulandı.

Muhabir: Haber Merkezi