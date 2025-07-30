İkinci etap çalışmaları kapsamında kamulaştırılan iş yerlerinin yıkımı tamamlanırken, “eski balıkçılar” olarak bilinen bölgede kalan son yapıyla ilgili süreç devam ediyor.

Çorum Belediyesi tarafından kamulaştırma ve yıkım çalışmalarının tamamlanmasının ardından yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı. Firma, Velipaşa Hanı önünden başlayarak Saat Kulesi’ne kadar uzanan alanda meydan düzenleme çalışmalarına başladı.

Toplam 1.550 metrekareye sahip proje alanında; oturma yerleri, pergolalar, taksi durağı ve araç park yeri, 6 adet çanak havuz, bir adet çeşme, çevre aydınlatmaları ve doğal taş zemin kaplamaları yer alacak.

İkinci etap tamamlandığında, şehrin iki önemli simgesi olan Velipaşa Hanı ve Saat Kulesi, aynı meydanda bütünleşerek Çorum’un tarihi dokusunu yansıtan modern bir yaşam alanı haline gelecek. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Çorum şehir merkezi yeni bir kimliğe kavuşacak.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ