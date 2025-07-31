Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Arca Savunma fabrikasını ziyaret etti. Bakan Kacır’a ziyareti sırasında; Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu, Çorum Valisi Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal, Belediye Başkanı Muhsin Dere, Bakanlık genel müdürleri ve bürokratlar eşlik etti.

Ziyaret kapsamında, heyetle birlikte fabrikayı gezen Bakan Kacır, Arca Savunma Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Terlemez ve Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Rodoplu’dan fabrikanın üretim kapasitesi, yürütülen savunma sanayi projeleri ve teknolojik altyapı hakkında detaylı bilgiler aldı.

Yüksek teknolojiyle donatılmış üretim hatlarını inceleyen Bakan Kacır, yerli ve milli savunma sanayine katkı sunan firmaların önemine dikkat çekti. Arca Savunma’nın yürüttüğü projelerin hem iç güvenlik hem de savunma alanında stratejik bir değer taşıdığı vurgulandı.

Ziyaretin sonunda Bakan Kacır ve beraberindeki heyet, çalışanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi ve fabrika yönetimine başarılar diledi.

Muhabir: SELDA FINDIK