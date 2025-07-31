Vali Ali Çalgan’ın da eşlik ettiği ziyarette Bakan Kacır, üretim alanlarını gezerek tesisin teknik altyapısı, üretim kapasitesi ve Ar-Ge faaliyetleri hakkında detaylı bilgi aldı.

Ziyaretin ardından bir açıklama yapan Bakan Kacır, doluluk oranı hızla artan Sungurlu OSB’nin ek alanla genişletilmesine yönelik çalışmaları yakından takip ettiklerini söyledi. Genişleme sayesinde bölgede yatırımların daha da artacağını ifade etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Anadolu şehirlerinde yeni sanayi yatırımlarını teşvik etmek için yoğun çaba gösterdiklerini belirten Kacır, “Anadolu şehirlerinin yeniden yatırım, üretim, istihdam ve ihracatın merkezi olması adına ‘Yerel Kalkınma Hamlesi’ programını kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR