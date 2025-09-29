Meteoroloji, Çorum ve Amasya çevreleri için akşam saat 19.00’dan sabah saat 06.00'a kadar yerel kuvvetli (21/50 Kg) yağış tahmininde bulundu.

Yapılan son değerlendirmeler ve meteoroloji radarı verilerine göre, Çorum ve Amasya çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak yağış beklendiğinden; yaşanabilecek olumsuzluklara (sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

Çorum için yerel kuvvetli sağanak yağış tahmininin geçerlilik periyodu 29 Eylül Pazartesi saat 19.00 ile 30 Eylül Salı 06.00 saatleri arasında gösterildi.