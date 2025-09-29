İskilip Yanoğlan köyünün gençleri, gelin arabasının yolunu okey masasıyla keserek, “Bahşiş yoksa yol açılmaz!” sloganıyla damattan 'geçiş ücreti' talep etti. O anlar kameralara da yansıdı.

Düğünler, mutluluğun ve bazen de tatlı sürprizlerin adresidir. İskilip’e bağlı Yanoğlan köyünde dünya evine giren Sude ve Bekircan çifti için bu sürpriz, unutulmaz bir anıya dönüştü.

Gelinini baba evinden davul zurnayla alan damat Bekircan, düğün evine dönüş yolunda köy gençlerinin kurduğu akıl dolu pusuya hazırlıksız yakalandı.

KONVOY BİR ANDA DURDU:

YOLDA OKEY OYNADILAR

Sude ve Bekircan çiftinin en mutlu günlerinde yaşadığı olay, duyanları tebessüm ettirdi.

Gelin Sude'yi evinden alan damat Bekircan'ın içinde bulunduğu gelin arabası konvoyu, köprüden geçerken beklemedikleri bir manzarayla karşılaştı. Yanoğlan köyünün gençleri, tam da yolun ortasına bir okey masası kurmuş, sanki etrafta bir düğün curcunası yokmuş gibi büyük bir ciddiyetle oyunlarına dalmışlardı. Konvoyun ilerlemesi mümkün olmayınca, damat mecburen aracından indi.

"BAHŞİŞ YOKSA YOL AÇILMAZ!"

Gençlerin amacı ise eski ve neşeli bir düğün geleneğini yaşatmaktı. Gelin arabasının önünü kesen gençler, hep bir ağızdan damada seslendi: "Bahşiş yoksa yol açılmaz!" Bu esprili protesto karşısında ne yapacağını şaşıran damat Bekircan, köy gençleriyle tatlı bir pazarlığa girişti. Çevredeki köylüler ve konvoydakiler ise bu keyifli anları kahkahalarla izledi.

DAMATTAN 'YOL HARCI'

GELİNCE MASA KALKTI

Gençler, damattan bahşişi almadan masadan kalkmaya niyetli olmadıklarını açıkça belli etti. Damat Bekircan'ın, cebinden çıkardığı ve gençler tarafından 'yol harcı' olarak adlandırılan bahşişi vermesiyle anlaşma sağlandı. Bahşişi alan gençler, okey masasını hızla yoldan kaldırarak konvoyun geçişine izin verdi. Bu tatlı engeli de aşan Sude ve Bekircan çifti, neşeli anılar biriktirerek düğün evine ulaşmayı başardı. Yanoğlan köyünde yaşanan bu gelenek, düğün albümlerine unutulmaz bir mizah katarak damatları biraz terletse de herkesin yüzünde bir tebessüm bıraktı.

Kaynak: Ahmet Bekmezci