Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde 14.hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Ahlatcı Çorum FK’nın 30 Kasım Cumartesi günü Erzurumspor’la oynayacağı maçı Samsun bölgesi üst klasman hakemi Erdem Mertoğlu yönetecek. Çorum Şehir Stadyumu’nda, saat 19.00’da başlayacak maçta Erdem Mertoğlu’nun yardımcılıklarını İstanbul bölgesinden Erkan Akbulut ve Ankara bölgesinden Serdar Osman Akarsu yapacak. Bursa bölgesinden Hasan Kaçar da karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

MERTOĞLU İLE 6.KEZ

Orta hakem Erdem Mertoğlu, kariyerinde Ahlatcı Çorum FK’nın 6.kez maçını yönetecek. Ahlatcı Çorum FK, Samsunlu hakemin daha önce yönettiği 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi aldı. Kırmızı-siyahlılar Mertoğlu’nun düdük çaldığı maçlarda 2020-2021 sezonunda sahasında Niğde Anadolu FK’yı 4-0, 2022-2023 sezonunda yine sahasında Esenler Erokspor’u 1-0 yenerken, 2020-2021 sezonunda İstanbul’da Sarıyer’le, geçen sezon da sahasında Kocaelispor’la 1-1 berabere kaldı. Çorum temsilcisi, tek yenilgisini ise 2021-2022 sezonunda sahasında İnegölspor’a karşı 1-0’lık skorla aldı.

ERZURUM’UN 2 MAÇINI YÖNETTİ

Erdem Mertoğlu, Erzurumspor’un ise 2 maçını yönetti. Mavi-beyazlı ekip bu maçlarda önceki sezon sahasında Göztepe’ye 1-0 yenilirken, geçen sezon ise deplasmanda Manisa FK’yı 2-0 mağlup etti.