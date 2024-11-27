Oynadığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 yenilgi alarak topladığı 4 puanla 4 takımlı grupta 3.sırada yer alan Çorum Gençlikspor’la aynı puanlı 2.sıradaki Esan Akü arasında Tevfik Kış Spor Salonu’nda oynanacak maç saat 15.00’te başlayacak. Bu maçla birlikte grupta ilk yarı tamamlanacak.

Grupta, 24 Kasım’da oynanan 4.hafta maçında lider Sinopspor, Kastamonu DSİ Spor’u 41-24 yenmişti. Çorum Gençlikspor-Kastamonu Esan Akü maçı ise Kastamonu temsilcisinin çok sayıda oyuncusunun milli takımda olması nedeniyle ertelenmişti.