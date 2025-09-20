Çorum Belediyesi, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla ebediyete irtihal eden gaziler için Cuma namazı sonrasında helva ikramında bulundu.

Vatan uğruna canını ortaya koymuş gaziler dualarla anıldı. Çorum Belediyesi, Cuma namazının ardından vatandaşlara helva ikram etti.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “19 Eylül Gaziler Günü’nde, aziz vatan uğruna kahramanca mücadele etmiş, ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi ve şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.” dedi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ