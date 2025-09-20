Çorum’da sabah saatlerinde ana ishale hattında yaşanan arızaya beleye ekipleri anında müdahale etti. Alternatif besleme hatları devreye alınarak vatandaşlar susuz bırakılmadı.

Bahabey İçme Suyu Arıtma Tesisi’nden Bağcılar İçme Suyu Deposu’na su sağlayan 500’lük ana isale hattında arıza meydana geldi. Çorum Belediyesi ekipleri arızaya kısa sürede müdahale ederek çalışmalara başladı.

Çorum Belediyesi’nden yapılan açıklamada “Altyapı ve içme suyu yatırımlarımız sayesinde, alternatif beslemelerle şebekeye su vererek büyük bir arızaya rağmen vatandaşlarımız su kesintisi yaşatmadık. Ekiplerimiz, arızayı en kısa sürede tamamen gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.” denildi.

