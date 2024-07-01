Çorumlu milli badmintoncular Beren Aşkar ve Mehmetcan Töremiş, Bulgaristan’da düzenlenen turnuvada şampiyon olup ülkemize iki madalya kazandırdılar.

Bulgaristan’ın Pazarcık şehrinde düzenlenen FZ FORZA Bulgarian Open Badminton İnternational Championship 2024’te milli formayı giyen Beren Aşkar ve Mehmetcan Töremiş, göğsümüzü kabarttı. Beren Aşkar, çift kadınlardaki partneri Sudenaz Acu ile birlikte tüm rakiplerini yenerek şampiyon oldu.

Önceki hafta yine Bulgaristan’da yapılan turnuvada, çeyrek final müsabakasında sakatlanmasına rağmen yarı finale yükselen ancak sakatlığı nedeniyle yarı final müsabakasına çıkamadığı için üçüncü olan Mehmetcan Töremiş, bu kez altın madalyaya uzandı. Çift erkeklerde, partneri Buğra Aktaş ile Türkiye’yi temsil etti. Töremiş-Aktaş çifti tüm rakiplerini yenerek şampiyon oldu.

Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi sahibi ve antrenörü Barış Boyar, kazandıkları başarılardan dolayı sporcularını kutlarken, sporcuların üzerindeki emeklerinden dolayı Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar’a teşekkür etti.