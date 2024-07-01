Sırbistan’ın Novi Sad kentinde düzenlenen U17 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden Çorumlu güreşçilerden Eren Yalçın’dan sonra Fatih Aydın da madalya için kürsüye çıktı.

Şampiyonada, serbest stil 71 kiloda milli mayoyu giyen Çorum Belediye Spor Kulübü güreşçisi Fatih Aydın, şampiyonluk şansını kaybettikten sonra repesajdan gelerek Ukraynalı Samir Ibıshov ile bronz madalya mücadelesine çıktı. Ukraynalı rakibine minderi adeta dar eden Fatih Aydın, 7-2 gibi ezici bir üstünlükle galibiyet alarak Avrupa üçüncüsü oldu ve ülkemize bronz madalya kazandırdı.

Şampiyonada, kadınlar 61 kiloda mindere çıkan Belediye İskilipspor Kulübü güreşçisi Özdenur Özmez erken elenirken, serbest stil 48 kiloda mücadele eden İl Milli Eğitim Müdürlüğü Spor Kulübü güreşçisi Eren Yalçın ise finalde bağımsız sporcu Agashirin Agasherinov’a yenilerek şampiyonayı gümüş madalya ile tamamlamıştı.